الصحة العالمية: المتحور الهندي موجود في 44 بلداً

2021/05/12 | 10:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظّمة الصحة العالمية،

الأربعاء، أن متحوّرة الفيروس المسبّب

لكوفيد-19 المكتشفة في الهند قد رُصِدت

في عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم.

وقالت المنظّمة التابعة للأمم المتحدة

إن المتحوّرة المعرو

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