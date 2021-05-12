100 عائلة دخلت العراق قادمة من مخيم الهول

2021/05/12 | 10:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن محافظة نينوى، محمد

الشبكي، الأربعاء، عن دخول 100 عائلة

قادمة من مخيم الهول باتجاه العراق،

لافتا الى ان هناك مخططا يجري التحضير

اليه بهدف زعزعة الاستقرار في بعض

المناطق وخاصة قرب الشريط

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