القبض على عصابة تقوم بسرقة المواطنين بعد خروجهم من المصارف جنوبي العراق

2021/05/12 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، الأربعاء (12 ايار 2021)، القبض على عصابة متخصصة بسرقة المبالغ المالية من المواطنين في المحافظة بعد خروجهم من المصارف والصيرفات. وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وعرضهم على القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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