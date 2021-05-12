إجرام بغداد: القبض على عصابة سرقت أجهزة كهربائية من مخازن في منطقتين بالعاصمة

2021/05/12 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأربعاء (12 أيار 2021)، إلقاء القبض على عصابة أقدمت على سرقة أجهزة كهربائية في منطقتين بالعاصمة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد ألقت القبض على أربعة متهمين لقيامهم بسرقة (664 شاشة بلازما)، و (16 سبلت) بمختلف الأنواع والأحجام من داخل مخازن للأجهزة الكهربائية في منطقتي الكرادة والدورة من العاصمة بغداد".

وبينت المديرية، أنه "تم تدوين أقوال المتهمين واعترفوا على قيامهم ب(15) عملية سرقة حيث تم توقيفهم وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".

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