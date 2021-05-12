لتكون صحية.. تعرف على أفضل طريقة لطهي اللحوم

2021/05/12 | 10:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة.تحدثت خبيرة التغذية ماريات موخينا عن كيفية طهي اللحم بحيث يكون صحيا قدر الإمكان، وكم البروتين الحيواني الذي يمكنك تناوله في اليوم.يحتاج جسم الإنسان إلى البروتين الحيواني ولكن بكميات قليلة.حذرت ماريات موخينا من أن الإفراط في تناول منتجات اللحوم التي تحتوي عليه يؤدي إلى الإصابة […]

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