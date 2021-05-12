2021/05/12 | 10:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشف قائد عمليات البصرة، اللواء أكرم صدام مدنف، اليوم الأربعاء، تفاصيل حظر التجوال خلال الـ 10 ايام المقبلة.وقال قائد العمليات في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “على القوات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات البصرة تعلن إجراءاتها خلال حظر التجوال الشامل المركز الخبري الوطني.

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