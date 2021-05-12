الامن والدفاع النيابية تحذر من تصعيد

2021/05/12 | 10:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الاربعاء، من تصاعد حدة التظاهرات في الايام المقبلة بسبب عدم استماع الدولة لمطالب المحتجين.

وقال الركابي في تصريح لـ NRT عربية (12 ايار 2021)، ان "هذه الاحتجاجات ناتجة عن مطالب الكثير من المواطنين عن سوء الخدمات والعاطلين والكثير من القضايا التي أدت الى ظهور هذه المظاهرات والمحتجين منذ سنة ونصف وهذه منتشرة لحد الآن ولم تخمد نيرانها سواء في الجنوب أو في بغداد او في الفرات الاوسط، والاحداث الاخيرة كانت اخرها بعد الاغتيالات التي طالت ناشطين في كربلاء والمحافظات الأخرى".

واضاف أن "مسالة التصعيد في المرحلة المقبلة تحددها ردود فعل الحكومة العراقية، حيث اذا شعر المواطن بوجود متابعة وعمل صحيح من قبل الدولة فيما يخص مطالب المتظاهرين فسوف تخف نبرة هذه التظاهرات واذا لاحظ المواطن هناك إذن صماء من الحكومة لم تسمع اي شي ولم تكن هناك ردود أفعال لما يقوم به المتظاهرين فهذا الأمر سيؤدي الى امور لا يحمد عقباها مستقبلا".

وعن علاقات العراق الخارجية، اشار النائب الى ان "هناك زيارات متبادلة بين المسؤولين العراقيين والسعوديين وهناك بعض الاتفاقات الخاصة والخاصة بالاستثمار في المناطق الحدودية رغم نفي الحكومة، وكذلك وجود زيارات على مستوى القادة الامنيين لكن لا توجد اي اتفاقيات مبرمة بين بغداد والرياض حتى اللحظة".

واكد النائب انه "يرحب بوجود علاقات جيدة بين دول الخليج أو مع الدول الأخرى لكن للاسف لا توجد حتى اللحظة اي اتفاقيات امنية واضحة بين العراق والبلدان المجاورة".

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