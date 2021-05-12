2021/05/12 | 10:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 25 دقیقة

1442 مشاهدة

اكدت المرجعية العليا في النجف، الاربعاء، مساندتها القاطعة للشعب الفلسطيني، داعية الى استرجاع حقوقه المسلوبة.

وذكر مكتب المرجع الديني علي السيستاني في بيان، تلقى NRT عربية نسخة منه، (12 ايار 2021)، "مساندة المرجعية الدينية القاطعة للشعب الفلسطيني الأبي في مقاومته الباسلة للمحتلين، الذين يسعون الى قضم المزيد من اراضيه وتهجيره من اجزاء أخرى من القدس الشريف".

ودعت المرجعية خلال البيان "الشعوب الحرة الى دعم الشعب الفلسطيني ونصرته في استرجاع حقوقه المسلوبة".

واضاف أن "المواجهات العنيفة التي تشهدها ساحات المسجد الأقصى وسائر الاراضي المحتلة هذه الايام تظهر بلا شك مدى صلابة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الغاشم واعتداءاته المستمرة وعدم تخليهم عن أراضيهم المغتصبة مهما غلت التضحيات".

وأجرى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اتصالات هاتفية مع عدد من القادة الفلسطينيين، وذلك تزامنا مع الاحداث المتوترة الذي تشهدها الضفة الغربية وقطاع غزة.

واكد الصدر بحسب بيان صادرعن مكتبه الاعلامي، تلقى NRT عربية نسخة منه، "الجهوزية التامة لدعم الشعب الفلسطيني والمجاهدين هناك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوة من المرجع السيستاني الى الشعوب الحرة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوة من المرجع السيستاني الى الشعوب الحرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).