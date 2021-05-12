مع إغلاق بورصة بغداد.. أرتفاع أسعار صرف الدولار في إقليم كوردستان

2021/05/12 | 10:24 - المصدر: شفق نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع إغلاق بورصة بغداد.. أرتفاع أسعار صرف الدولار في إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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