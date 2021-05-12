بنو صهيون … والمسجد الأقصى - فاطمة ناعوت

2021/05/12 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت أكتبُ لكم من أرضِ القُدس الشريف؛ في باحة المسجد الأقصى، وأمامَنا صخرةُ المِعراج المُشيّدُ فوقها ثمانيةُ حوائطَ تحملُ قبّةَ الصخرة.



ها نحن نرفعُ علم فلسطين على أرض القدس؛ حتى تظلّلُ رايتُه مساحةً منبسطة من النهر إلى البحر؛ فيراه كلُّ من يقفُ على وجه الأرض.



ننظرُ يمنةً ويسرةً ولا نشاهدُ إلا وجوهًا تشبهنا.



لم يعد من أثرٍ لأنفٍ معقوفٍ، وعيونٍ داهية، وقبعّاتٍ سوداءَ عاليةٍ فوق رؤوس حاخامات، ولا كيبا يع ......





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