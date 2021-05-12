بعد تسجيل حالة وفاة.. البرازيل توقف استخدام لقاح

2021/05/12 | 10:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت الحكومة الاتحادية في البرازيل تطعيم الحوامل بلقاح أسترازينيكا بعد وفاة سيدة حامل بمدينة ريو دي جانيرو نتيجة سكتة دماغية قد تكون مرتبطة بالتطعيم.

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