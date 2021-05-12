الكشف عن موعد انطلاق الرحلة الثانية والثالثة لإجلاء العراقيين العالقين في الهند

2021/05/12 | 10:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، عن موعد الرحلات الذاهبة إلى الهند لإجلاء العراقيين العالقين، مبينة أن رحلة اخرى ستنطلق يوم غد الخميس.وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد كاظم، في تصريح صحفي، إن “يوم غد الخميس ستنطلق رحلة إلى الهند لإجلاء العراقيين العالقين، أما الرحلة الثانية فستنطلق إلى الهند يوم الثلاثاء من […]

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