2021/05/12 | 10:34 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توجه نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان الثلاثاء إلى العراق، في وقت تبذل فيه مساع حثيثة للتقريب بين المملكة وإيران، خاصة مع إيفاد مبعوثين من الجانبين إلى بغداد لأكثر من مرة بهدف مناقشة سبل تحسين علاقاتهما ووضع حد للتوترات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب وزير الدفاع السعودي يزور العراق وسط مساع لتحسين العلاقات بين الرياض وطهران) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب وزير الدفاع السعودي يزور العراق وسط مساع لتحسين العلاقات بين الرياض وطهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).