قوة محمولة جوا تداهم داعش غربي نينوى

2021/05/12 | 10:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الاربعاء، عن تنفيذ عملية نوعية ضد عصابات داعش الارهابية غربي نينوى.

وذكرت المديرية في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه " بعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة اكدت وجود عدة أوكار للدواعش في تلول المنايف بعمق الصحراء وفي بحيرة سنيسلة تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى حيث شرعت قوة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وقوة الية من الفوج الاول لواء المشاة 60 وقوة محمولة جوا ضمت فصائل استخبارات لوائي المشاة 66 و60 ، نحو الاوكار ومداهمة ثلاثة وتدميرها .

واضاف البيان: ان القوة والجهد الهندسي للفرقة قامت بتدمير ثلاثة صهاريج مدفونة تحت الارض واتلاف المواد الغذائية والطبية واللوجستية .

PUKmedia عن اعلام المديرية

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