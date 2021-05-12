الامم المتحدة: تقليص متزايد لحرية التعبير في اقليم كوردستان

2021/05/12 | 10:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث تقرير صادر عن الامم المتحدة، سلطات اقليم كوردستان على اتخاذ خطوات فورية لتوفير الحماية الكاملة للحق في حرية التعبير وانهاء المضايقات والترهيب والانتقام ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء.

وذكرت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق " يونامي" خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: انه " وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم فقد تم تقليص حرية التعبير في إقليم كوردستان العراق بشكل متزايد خلال العام الماضي.



لم يتعرض منتقدوا السلطات العامة لخطر الترهيب والقيود على تحركاتهم والاعتقالات التعسفية فحسب ، بل اتُهم بعضهم أيضًا بالتشهير ، بينما تمت محاكمة آخرون مؤخرًا بموجب قوانين الأمن القومي".

واضافت البيان: " يوثق التقرير ، الصادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) من خلال مكتب حقوق الإنسان التابع لها ، نمطًا مثيرًا للقلق ، لوحظ في الفترة من مارس 2020 إلى أبريل 2021 ، من الأشخاص المستهدفين لممارسة حقهم المشروع في الإبلاغ عن أو انتقاد ممارسات السلطات العامة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "إن نمط القمع الموثق في هذا التقرير مقلق للغاية ، حيث يسلط الضوء ليس فقط على التهديدات وترهيب المنتقدين ، ولكن أيضًا على التأثير المروع الذي يمكن أن تحدثه مثل هذه الإجراءات على الآخرين الذين يسعون إلى الشفافية ومحاسبة السلطات العامة".



قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الامم المتحدة ميشيل باتشيليت.

مع الاعتراف بأن سلطات إقليم كوردستان تواجه تحديات فريدة من نوعها على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي ، فإن النتائج الرئيسية لهذا التقرير تثير قلقًا بالغًا ، لا سيما سلوك الأجهزة الأمنية ، والتطبيق الانتقائي للقوانين ، وعدم الامتثال للاجراءات للقوانين ذات الصلة وكذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وشهدت السنوات الأخيرة تقدمًا نحو إقليم كوردستان ديمقراطي حيث يتم تقدير حرية التعبير وسيادة القانون.



وشددت باتشيليت على أن المجتمعات الديمقراطية تحتاج إلى وسائل الإعلام والنشطاء والنقاد ليتمكنوا من تغطية القضايا العامة دون رقابة أو خوف ، كما أن للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات.

وأضافت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين هينيس بلاسخارت أن "الشفافية والمساءلة والانفتاح على الاستجواب أمر حيوي لأية ديمقراطية سليمة".

وقال كل من المفوض السامي والممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق إنهما يشعران بالتشجيع من استمرار تعاون سلطات إقليم كوردستان مع مكاتبها ، مشيرين إلى أن التقرير وتوصياته جزء من حوار مستمر مع حكومة إقليم كوردستان لتعزيز حقوق الإنسان و تعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا.

ومن بين توصياته ، يحث التقرير سلطات إقليم كوردستان على اتخاذ خطوات فورية لتوفير الحماية الكاملة للحق في حرية التعبير وإنهاء المضايقات والترهيب والانتقام ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء.



كما تدعو السلطات إلى ضمان عدم استخدام القانون الجنائي كأداة لتقييد حرية التعبير ، بما في ذلك الامتناع عن اعتقال و / أو احتجاز الأفراد الذين يعبرون بشكل قانوني عن معارضتهم و / أو استيائهم.



بالإضافة إلى ذلك ، يجب تعديل القوانين الحالية لتقديم تعريفات واضحة للخطاب المحظور ويجب أن تكون جميع القيود المفروضة على حرية التعبير المنصوص عليها في التشريعات المحلية متسقة مع معايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة.

PUKmedia يونامي

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