الصدر يؤكد الجهوزية التامة لدعم الشعب الفلسطيني

2021/05/12 | 10:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجهوزية التامة لدعم الشعب الفلسطيني والمقاومة.

وقال مكتب الصدر في بيان، إن الاخير أجرى اتصالين هاتفيين مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وامين عام حركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة.

وأضاف البيان أن الصدر أكد على الجهوزية التامة لدعم الشعب الفلسطيني والمجاهدين هناك وبارك ضربات المجاهدين النوعية.

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