الاستخبارات العسكرية تدمر أوكاراً لداعش غربي نينوى

2021/05/12 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، عن قيام مفارزها في الفرقة 20 وقوة الية من الفوج الاول لواء المشاة 60 وقوة محمولة جوا ضمت فصائل استخبارات لوائي المشاة 66 و60 بمداهمة اوكار الدواعش غربي نينوى.

وقال بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية، ان "العملية كانت نوعية حيث نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة اكدت وجود عدة أوكار للدواعش في تلول المنايف بعمق الصحراء وفي بحيرة سنيسلة تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى".

واضاف، ان "القوة توجهت بعملية نوعية نحو الاوكار ومداهمة ثلاثة وتدميرها، فضلا عن ان الجهد الهندسي قام بتدمير ثلاثة صهاريج مدفونة تحت الارض واتلاف المواد الغذائية والطبية واللوجستية".

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