أسعار صرف الدولار في مكاتب الصيرفة والأسواق المحلية لهذا اليوم

2021/05/12 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادسجلت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، استقراراً في الأسواق المحلية ومكاتب الصيرفة.وجاء سعر الدولار مقابل الدينار العراقي كالتالياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار 148,750سعر شراء الدولار 147,750

سعر الدولار مقابل التومان الايراني بغداد100 دولار 2,215,000 تومان

العملات العالمية الأجنبية100 يورو 121,29 دولار100 باوند 141,31 دولار100 دولار 830,49 ليرة تركية

المعادنسعر أونصة الذهب عالمياً 1833,34 $

النفطسعر برميل نفط الخام برنت 68,77 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكي 65,53 دولار

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