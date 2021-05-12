الذهب يهبط بفعل صعود الدولار وعوائد السندات الأميركية

2021/05/12 | 10:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات، الأربعاء، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار.

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وبحلول الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1829.94 دولار للأونصة، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1830.30 دولار للأونصة.

وجاء تراجع أسعار الذهب في ظل صعود مؤشر الدولار، والذي ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة، مما يجعل الذهب أقل جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لقمة أكثر من أسبوع، مما يرفع تكلفة فرصة حيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2945.02 دولار للأونصة.



وتراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 27.38 دولار، فيما خسر البلاتين 0.5 بالمئة ليسجل 1229.02 دولار.

"رويترز"

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