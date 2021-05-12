روحاني يدعو العرب إلى “كسر الصمت”

2021/05/12 | 10:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاربعاء، مصر والأردن والدول العربية الأخرى إلى “كسر الصمت تجاه الجرائم الإسرائيلية في فلسطين”.وقال الرئيس روحاني أن بلاده تدين الاعتداءات الإسرائيلية وتطالب الدول العربية بالتحرك للدفاع عن فلسطين.ورأى روحاني أن الفلسطينيين ليس أمامهم “سوى المقاومة والجهاد وقد اختبروا أساليب أخرى لكنها وصلت إلى طريق مسدود”.[…]

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