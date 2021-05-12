استثناء فئة جديدة من إجراءات الحظر الوقائي

2021/05/12 | 10:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، استثناء فئة جديدة من اجراءات الحظر الشامل.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي، إن “الوزارة مستمرة حتى في فترة الحظر بتقديم اللقاح للمستحقين، ونتأمل بأن يكون هناك تفاعل أكثر للجميع”، مبيناً أنه “تم التنسيق مع العمليات المشتركة للسماح بوصول الذين يمتلكون كارت التلقيح الذي […]

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