2021/05/12 | 10:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استولت حركة طالبان على منطقة تبعد حوالى 40 كيلومترا من العاصمة كابول كانت تسيطر عليها القوات الحكومية الأفغانية، كما قال مسؤولون لوكالة فرانس برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبان تستولي على منطقة قريبة من العاصمة الأفغانية كابل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالبان تستولي على منطقة قريبة من العاصمة الأفغانية كابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).