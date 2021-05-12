الرئيس صالح يستقبل وزير الدفاع السعودي ويؤكد على اعمية تطوير العلاقات بين البلدين

2021/05/12 | 10:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أهمية العمل بمذكرات التفاهم بين العراق والسعودية، وتطوير العلاقات بين الجانبين.وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية أن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر بغداد، نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد … Readmore

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