الشبكي: 100 من عوائل داعش في مخيم الهول دخلت العراق

2021/05/12 | 11:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن محافظة نينوى، محمد الشبكي، عن دخول مئة عائلة قادمة من مخيم الهول باتجاه العراق، لافتا الى وجود مخطط يجري التحضير إليه بهدف زعزعة الاستقرار في بعض المناطق وخاصة قرب الشريط الحدودي العراقي السوري.

وقال الشبكي في تصريحات صحفية إن العراق شهد دخول مئة عائلة قادمة من مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة داخل البلاد بفعل ضغوط دولية أجريت على العراق، واضاف ان هناك مشاكل كبيرة في شمالي العراق تكمن في تحركات تركيا وقصفها لبعض المناطق ومحاولة السيطرة على بعض الاراضي بالإضافة الى نقل الدواعش من سورية الى العراق، وبين الشبكي ان بعض الخروقات الأمنية حدثت في الموصل وكركوك تؤكد وجود ترابط واضح بين كل هذه الأحداث، لتنفيذ مخطط لزعزعة الاوضاع في الشريط الحدودي مع سوريا، على حد تعبيره.

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