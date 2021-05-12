ألمانيا تأمر فيس بوك بتعليق استخدام بيانات مجموعة عبر واتس آب

2021/05/12 | 11:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت هيئة ألمانية لحماية البيانات أمس الثلاثاء فيس بوك بتعليق استخدام بيانات تزودها بها خدمتها للمراسلة واتس آب في إطار التغيير المثير للجدل لشروط السرية على التطبيق، محيلة القضية على لجنة أوروبية مختصة.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أنها “أصدرت أمراً يمنع فيس بوك أيرلندا من معالجة البيانات الشخصية عبر واتس آب المستخدمة لغاياتها الخاصة”.

حماية حقوق المستخدمين واعتبر يوهانس كاسبار رئيس هيئة حماية البيانات في هامبورغ، حيث مقر الفرع الألماني للشبكة الاجتماعية الأمريكية، أن هذا القرار “يرمي إلى حماية حقوق وحريات ملايين المستخدمين الذين يوافقون على شروط الاستخدام على كامل ألمانيا”.

سوء فهم للقواعد الجديدة وفي رد حصلت عليه وكالة فرانس برس، أكدت واتس آب أن هذا الأمر “يستند إلى سوء فهم جوهري” للقواعد الجديدة ولن يكون لها تالياً “أي أثر على المضي في تنفيذ التحديث”.

ويسري طلب التعليق الناجم عن أمر طارئ، لثلاثة أشهر كما أعلنت الهيئة الناظمة في هامبورغ إحالة القضية إلى اللجنة الأوروبية لحماية البيانات، وهي الهيئة المسؤولة عن النظر في احترام القواعد في بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27.

وكشفت واتس آب قبل أشهر عن قواعد استخدام جديدة يأخذ عليها منتقدوها أنها توسع نطاق البيانات التي تجمعها الخدمة من مستخدميها البالغ عددهم مليارين.

وبعد تأخير تطبيقها أشهرا عدة، أعلنت واتساب مطلع مايو (أيا) تأخير التنفيذ الصارم لهذه القواعد.

“واتس آب” تدافع عن قواعدها الجديدة ودافعت واتس آب عن هذه القواعد الجديدة مؤكدة أنها لا تمس بسرية الرسائل المتبادلة من مستخدميها، لكنها تساعد الشركات على تحسين التواصل مع الزبائن عبر المنصة، خصوصاً للسماح ببيع منتجاتهم مباشرة.

وفي ردها على الحكم الصادر الثلاثاء، أوضحت واتس آب أن ادعاءات الهيئة الألمانية بشأن تشارك البيانات مع فيس بوك “مغلوطة”.

وقال ناطق باسم الخدمة أن “موافقتكم على قواعد الخدمة الجديدة لا توسع قدرة واتس آب على تشارك بيانات المستخدمين مع الشركة الأم فيس بوك”.

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