2021/05/12 | 11:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سلطة الطيران المدني، الأربعاء، عن موعد الرحلات الذاهبة إلى الهند لإجلاء العراقيين العالقين، مبينة أن رحلة اخرى ستنطلق يوم غد الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد كاظم، قوله إن “يوم غد الخميس ستنطلق رحلة إلى الهند لإجلاء العراقيين العالقين، أما الرحلة الثانية فستنطلق إلى الهند يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل”.

وأضاف أن “المسافرين سيخضعون لفحص البي سي ار، وسيتم حجرهم في الفندق لمدة 14 يوماً”.

وأشار إلى أن “زيادة عدد الرحلات يتعلق بالتنسيق مع السفارة العراقية في الهند، أي أن كل العالقين في الهند يسجلون أسماءهم في السفارة، وكلمَّا يصل العدد إلى ما بين 400 إلى 500 مسافر ترسل لهم رحلة واحدة”، مبيناً أن “هناك تنويهاً للحاملين تذكرة السفر يكونون مستثنين من حظر التجوال”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موعد انطلاق رحلتين لإجلاء العراقيين العالقين في الهند) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موعد انطلاق رحلتين لإجلاء العراقيين العالقين في الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).