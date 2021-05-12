العامري يدعو وزارة الخارجية الى مراقبة عمل السفراء لمنع أي تدخل في الشأن الداخلي العراقي

2021/05/12 | 11:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري وزارة الخارجية الى مراقبة عمل السفراء لمنع أي تدخل في الشأن الداخلي.وقال العامري في بيان، إن “على السفير البريطاني أن يعرف حدود عمله، ولن نسمح له بالتدخل في الشأن الداخلي”.وأضاف أن “على … Readmore

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