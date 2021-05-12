2021/05/12 | 11:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن “التطبيع” لن يفلح، مباركاً “صولات” المقاومة الفلسطينية ضد النظام “الصهيوني الغاصب”.وقال المالكي في تغريدة له على “تويتر”، “‏يا ابطال المقاومة ⁧‫الفلسطينية‬⁩ نبارك لكم صولاتكم البطولية ضد النظام الصهيوني الغاصب، هذا هو … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي مباركاً صولات المقاومة الفلسطينية ويؤكد وقوفه معهم بالقول: التطبيع لن يفلح) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي مباركاً صولات المقاومة الفلسطينية ويؤكد وقوفه معهم بالقول: التطبيع لن يفلح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).