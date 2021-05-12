في الذكرى الـ 28 لتأسيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي

2021/05/12 | 11:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر الايزيديون يوم الاربعاء، الذكرى الـ 28 لتأسيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك، مشيدين بدور فقيد الامة الرئيس مام جلال بتأسيسه.

وقال خالد قاسم عضو لجنة تنظيمات سنونو للاتحاد الوطني الكوردستاني لـPUKmedia: انه " مثل هذا اليوم بتاريخ 12/5/1993 تم تأسيس مركز لالش الثقافي وَالاجتماعي في دهوك من قبل القائد المناضل الراحل "مام جلال طالباني" رحمه الله ، بعد معرفة المفكرين الإيزيديين في ذلك الوقت، يحتاج الباحثون المهتمون بالشؤون الايزيدية في كتابة معلوماتهم الدينية والثقافية، أسسوا المركز ليكون أوسع وسيلة لتزويدهم بما هو مطلوب من حيث القيمة الحقيقية ، أثبت المشروع نفسه منذ تأسيسه ، لأن العمل في المجال الثقافي" .

واضاف: بهذه المناسبة أَتقدم بالتهاني واجمل التبريكات لقيادة الرئيس الراحل "مام جلال" الذي قام بهذا العمل المبارك لخدمة مجتمع الايزيدي وجميع اعضاء وكوادر الذين يعملون فيه .

من جانبه قال شمو قاسم مسؤول لجنة الثقافة في الهيئة العليام لمركز لالش الثقافي والاجتماعي: ان المركز تأسس عام 1993، ويهدف الى التعريف بالايزيدية، وشؤونهم ورفع الغبن عنهم، ويبحث تاريخ وثقافة الايزيديين، كما يدعم الباحث حول الايزيديين، ودعم حقوق المرأة، ويعد المركز الاول من نوعه للايزيديين، ومازال مستمرا، لافتا الى ان لمركز لالش الثقافي والاجتماعي اصدارات ثقافية ونشاطات كما يجمع الاثار الايزيدية وشعائرها ويضم مكتبة ثرة كما كان له دور في توثيق الابادات ضد الايزيديين.

PUKmedia خاص

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