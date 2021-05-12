2021/05/12 | 11:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الأربعاء، عن إمكانية طلب العراق لتعريضات دولية بعد اعتراف الامم المتحدة بجرائم داعش الإرهابي.وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إن “الاعتراف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتراف الأمم المتحدة بجرام داعش يأذن بتعويضات دولية للعراق المركز الخبري الوطني.

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