اشتباكات بين أنصار لفلسطين وآخرين لإسرائيل في نيويورك (فيديو)

شهدت شوارع نيويورك الأمريكية اشتباكات بين أنصار لفلسطين وآخرين لإسرائيل، أمس الثلاثاء، على خلفية التوتر بين الطرفين في القدس.

وحاولت الشرطة الأمريكية الفصل بين المتظاهرين إلا أن بعض المقاطع المصورة أظهرت بعض محاولات الإعتداء.

ونظمت مجموعة كبيرة من المؤيدين لفلسطين مسيرة في مدينة نيويورك، حاملين لافتات تدين الأعمال الإسرائيلية.

هذا وقامت القنصلية الإسرائيلية في المدينة بإرسال بعض الموظفين إلى منازلهم قبل انطلاق المسيرات في المدينة، بحسب ما نقل موقع "foxnews".

وبدأت التوترات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من القدس مع بداية شهر رمضان قبل قرابة أربعة أسابيع، حينما احتج الشبان الفلسطينيون على إجراءات إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى واقتحام المستوطنين لباحاته، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية أسفرت عن مئات الإصابات بين الفلسطينيين.

كما يشهد حيّ الشيخ جراح، منذ قرابة 3 أسابيع، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم.



ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.

