2021/05/12 | 11:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أفادت بيانات رسمية نشرت، اليوم الأربعاء، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند تجاوز 250 ألفا، بينما يستمر تفشي الوباء في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1,3 مليار نسمة.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حصيلة ضحايا كورونا بالهند تتجاوز ربع مليون والإصابات تواصل الارتفاع المركز الخبري الوطني.

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