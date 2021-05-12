بعد أعمال الشغب.. سلطات الاحتلال تعلن حالة الطوارئ في “اللد” وترسل تعزيزات عسكرية

2021/05/12 | 11:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ في مدينة اللد مرسلة تعزيزات من قوات حرس الحدود وذلك بعد ارتفاع وتيرة أعمال الشغب في المدينة التي تقع وسط إسرائيل.ونشر حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو سلسلة تغريدات جاء فيها: انه “عقد رئيس الوزراء نتنياهو جلسة تشاورية بمشاركة كل من وزير الدفاع ووزير […]

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