الرافدين يحدد الفئات التي لها أولوية في الحصول على السلف والقروض

2021/05/12 | 11:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، ان الموظفين ومنتسبي القوات الامنية لهم الاولية في الحصول على السلف والقروض والخدمات المصرفية الاخرى.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ان “الخدمات التي يقدمها المصرف للزبائن تنوعت ما بين السلف والقروض والتسهيلات المصرفية”.وأضاف أن “الحصول عليها يكون عن طريق الفروع المتواجدة في بغداد والمحافظات”.

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