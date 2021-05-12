2021/05/12 | 11:52 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حريق بغابات السليمانية يلتهم ألفي دونم من المراعي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/12 | 11:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق بغابات السليمانية يلتهم ألفي دونم من المراعي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق بغابات السليمانية يلتهم ألفي دونم من المراعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).