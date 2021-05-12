توصية من الصحة باستثناء هذه الفئة من قرار الحظر

2021/05/12 | 11:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استثنت وزارة الصحة، الاربعاء، المواطنين الذين يمتلكون "كارت التلقيح" لاخذ الجرعات في المراكز المخصصة لأخذ اللقاح.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح تابعه NRT عربية (12 آيار 2021)، إن "الوزارة مستمرة حتى في فترة الحظر بتقديم اللقاح للمستحقين، ونتأمل بأن يكون هناك تفاعل أكثر للجميع"، مبينا أنه "تم التنسيق مع العمليات المشتركة للسماح بوصول الذين يمتلكون كارت التلقيح الذي يتضمن فيه اليوم والتاريخ الخاصة بموعد الجرعة، الى المراكز المخصصة لأخذ اللقاح".

واضاف أن "جميع المؤسسات الصحية تعمل خلال الحظر"، مشيرا الى أن "نسب الشفاء في العراق هي الأفضل عالمياً، وهي قريبة لـ 90%، لذلك نأمل خلال الفترة المقلبة بأن تكون هنالك زيادة في نسب الشفاء".

وأشار إلى أن "هناك انحسارا تدريجيا خفيفا للحالات المسجلة يوميا، ولا نحكم الآن على الموقف الوبائي".

وأوضح أن "وزارة الصحة تجهز ثلاثة لقاحات لجميع منافذ التوزيع"، مبينا أن "عدد اللقاحات المصرح بها 4 لقاحات، ولكن يتوفر في العراق 3 منها"، مؤكداً أن "الوزارة تعمل على زيادة منافذ توزيع اللقاحات".

ولفت إلى أن "هناك اقبالا متزايدا على اللقاحات خلال الأيام الماضية"، داعيا "المواطنين المشمولين بالتلقيح، التسجيل على اللقاح من خلال المنصة المخصصة من قبل الوزارة".

وبين أن "اللقاحات متوفرة ومن مناشئ رصينة"، مؤكدا أنه "لغاية الآن لم تسجل حالات لمضاعفات خطيرة أو حالات جانبية للملقحين".

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