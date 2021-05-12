2021/05/12 | 11:59 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 12 مايو 2021 | 11:50 صباحاً

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غدا..



انطلاق رحلة جديدة إلى الهند لإجلاء العراقيين العالقين

أعلنت سلطة الطيران المدني، الأربعاء، عن موعد الرحلات الذاهبة إلى الهند لإجلاء العراقيين العالقين، مبينة أن رحلة اخرى ستنطلق يوم غد الخميس.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد كاظم في بيان إن “يوم غد الخميس ستنطلق رحلة إلى الهند لإجلاء العراقيين العالقين، أما الرحلة الثانية فستنطلق إلى الهند يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل”.

وأضاف كاظم، أن “المسافرين سيخضعون لفحص البي سي ار، وسيتم حجرهم في الفندق لمدة 14 يوماً”

وأشار إلى أن “زيادة عدد الرحلات يتعلق بالتنسيق مع السفارة العراقية في الهند، أي أن كل العالقين في الهند يسجلون أسماءهم في السفارة، وكلمَّا يصل العدد إلى ما بين 400 إلى 500 مسافر ترسل لهم رحلة واحدة”، مبيناً أن “هناك تنويهاً للحاملين تذكرة السفر يكونون مستثنين من حظر التجوال

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