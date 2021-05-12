2021/05/12 | 12:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت مديرية شرطة البصرة، اليوم الأربعاء، بالإطاحة باخطر تجار المخدرات في الفاو، وضبط 10 كيلوغرامات من الحشيشة.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “بعد ورود معلومات من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بأخطر تجار المخدرات في البصرة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بأخطر تجار المخدرات في البصرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بأخطر تجار المخدرات في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).