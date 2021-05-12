2021/05/12 | 12:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، ما نشر بشان عدم اتباع الإجراءات الصحية مع العائدين العراقيين من الهند.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح صحفي، ان “جميع العائدين من الهند يخضعون لضوابط واجراءات الصحة العامة”، نافيا “ما نشر بشان عدم اتباع الاجراءات الصحة مع العائدين العراقيين من الهند”.واضاف ان “وزارة الصحة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم 27 مصاباً في الوجبة الثانية.. الصحة تكشف آلية التعامل مع العائدين من الهند) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم 27 مصاباً في الوجبة الثانية.. الصحة تكشف آلية التعامل مع العائدين من الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).