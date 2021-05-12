2021/05/12 | 12:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مدرب تشيلسي توماس توخيل، إنه لا يرغب في التاثير على حالة الانسجام والتفاؤل في النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من خلال مناقشة الانتقالات المحتملة قبل نهاية الموسم.

ومنذ حل محل فرانك لامبارد في منتصف الموسم، قاد توخيل تشيلسي إلى نهائيي كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، كما اقترب من إنهاء الموسم في المربع الذهبي في الدوري.

ومر توخيل بمشاكل متعلقة باستراتيجية الانتقالات في ناديه السابق باريس سان جيرمان قبل إقالته العام الماضي ويسعى إلى تجنب التعرض لمتاعب مماثلة في تشيلسي.

وقال توخيل للصحافيين قبل مواجهة آرسنال اليوم الأربعاء: “فترات الانتقالات قد تؤثر على الحالة العامة، في تشيلسي الأمر يتعلق فقط بالتدريب، لا أفكر في التعاقد مع أحد أو السماح برحيل أحد”.

وأضاف: “جزء كبير من شخصيتي يتعلق بالتدريب وقيادة فريقي ودفعه لإخراج أقصى ما لديه..



ليس لدي أي نية في إفساد هذا المناخ لنفسي أو لأي شخص آخر”.

وتابع: “هل لدينا بعض الأفكار حول كيفية تحسين التشكيلة؟ نعم، ولكن هل سنتجادل حولها؟ لا، سنناقشها وقبل كل شيء سننهي هذا الموسم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توخيل: لا أفكر في التعاقد مع أحد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توخيل: لا أفكر في التعاقد مع أحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).