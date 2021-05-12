ردود أفعال دولية حول ما يحصل في فلسطين

2021/05/12 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وحول ردود الأفعال الدولية على تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا عن قلقها من تصاعد العنف مشيرة إلى احتمال وقوع جرائم حرب.

وقالت بنسودا في تغريدة على تويتر إنها تلاحظ بقلق بالغ تصاعد العنف في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وكذلك في غزة وحولها واحتمال ارتكاب جرائم بموجب نظام روما المؤسس للمحكمة.

من جانبها طالبت باريس من واشنطن التدخل الفوري لوقف أعمال العنف بين الاسرائيليين والفلسطينيين، ودانت منظمة التعاون الاسلامي بأشد العبارات هجمات إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وتجدر الإشارة إلى استمرار القصف المتبادل بين حركة حماس التي تحكم قطاع غزة والجيش الإسرائيلي بآلاف الصواريخ ومئات الغارات المتبادلة بين الجانبين لليوم الثالث على التوالي، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، فضلا عن خسائر مادية كبيرة.

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