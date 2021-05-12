الاطاحة بأخطر تجار المخدرات في البصرة

2021/05/12 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة شؤون الشرطة في البصرة، اليوم الاربعاء، الاطاحة باخطر تجار المخدرات في الفاو وضبط ١٠ كيلو غرام من الحشيشة.

وذكرت وكالة الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات من مصادرنا تفيد بوجود اخطر تجار المخدرات في قضاء الفاو، تم على الفور تشكيل فريق من شعبة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية للتحري وجمع المعلومات".

واشارت الى انه "وبعد اخذ الموافقات القضائية تم نصب كمين محكم افضى الى القبض على المتهم"، مؤكدة "ضبط مادة الحشيشة المخدرة تقدر بحوالي ١٠ كيلو غرام بحوزته".واضافت "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه واحالته الى القضاء".

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