بحوزته 10 كغم حشيشة.. شرطة البصرة تلقي القبض على أحد أكبر تجار المخدرات (صورة)

2021/05/12 | 12:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، القبض على أحد متاجري المواد المخدرة في محافظة البصرة.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 آيار 2021)، إن "مفارز قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة البصرة ألقت القبض على متهم من متاجري المواد المخدرة وضبطت بحوزته (١٠ كغم) من مادة الحشيشة".

وبينت المديرية انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".

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