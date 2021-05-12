العفو الدولية: إسرائيل تستخدم القوة الوحشية المفرطة ضد الفلسطينيين

2021/05/12 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل باستخدام القوة والوحشية ضد الفلسطينيين خلال مواجهات القدس الشرقية.

وأكدت المنظمة في بيان لها أن الأدلة تثبت استخدام قوات الاحتلال الاسرائيلي لنمط مروع من القوة التعسفية المفرطة ضد الفلسطينيين خلال الأيام الأخيرة وأن جميع الوسائل التي تلجأ اليها إسرائيل غير قانونية، داعية السلطات الإسرائيلية الى الوقف الفوري لعمليات الإخلاء القسري في حي الشيخ جراح وإنهاء التهجير القسري المستمر للفلسطينيين من القدس الشرقية.

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