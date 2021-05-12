من بينها القبض على مطلوبين.. أبرز أحداث بغداد الأمنية في الساعات الماضية

2021/05/12 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، بان شخصين اصيبا، اليوم الاربعاء، اثر تعرضهما لعملية اطلاق نار من قبل مجهولين في منطقة الزعفرانية.

وفي منطقة الشماعية شرقي بغداد تعرض شخص لاطلاق نار، مما ادى الى اصابته في القدم، حيث تم نقله الى مستشفى الشهيد الصدر.

وفي مدينة الصدر، جرح شخص اخر اثر مشاجرة بسبب خلاف بينهما، حيث تم نقله الى مستشفى الامام علي.

اما على صعيد ملاحقة المطلوبين، أفاد المصدر لـ (بغداد اليوم)، بالقبض على شخص مطلوب وفق المادة 28 في منطقة الشعلة من قبل دوريات نجدة الشعلة، والقبض على شخصين اخرين ضبط بحوزتهما سلاح غير مرخص نوع مسدس عدد 2 ضمن مناطق الزعفرانية والمنصور من قبل دوريات نجدة اليرموك والزعفرانية".

واضاف، انه "تم القبض على شخصين بحوزتهما سلاح غير مرخص نوع بندقية كلاشنكوف ومسدس وقيامهما بإطلاق النار في الهواء في موكب زفاف ضمن منطقة م.



الصدر من قبل دوريات نجدة الصمود".

وافاد، ان "دوريات نجدة النهروان نفذت واجباً مشتركاً مع الاجهزة الامنية الاخرى للقبض على كل من يخالف القانون ضمن منطقة النهروان وكانت الحصيلة ضبط سيارة مطلوبة وعثر بداخلها على 8 بنادق كلاشنكوف".

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