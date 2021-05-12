الصين تدعو إلى تعزيز الاستقرار في العراق لضمان انتخابات سليمة - عاجل

2021/05/12 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

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دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، اليوم الاربعاء، إلى بذل جهود لتحقيق الاستقرار في العراق وضمان إجراء انتخابات سلمية.

وقال جيون، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي نقلتها وسائل إعلام صينية، إن "العراق يحتاج دعما دوليا ثابتا لجهود البلاد في مكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أن "فلول داعش الإرهابي تواصل شن هجمات في العراق، ما تسبب في سقوط مئات الضحايا من المدنيين حتى الآن هذا العام، ويتعين على المجتمع الدولي مساعدة العراق في التصدي بشكل فعال لمشكلة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتأمين المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في مكافحة الإرهاب".

وأضاف، أنه "على أساس الاحترام الكامل لسيادة العراق القضائية، فمن الضروري إفساح المجال أمام دور فريق الأمم المتحدة الذي يحقق في جرائم التنظيم الإرهابي في العراق، ودعم العراق في تقديم الإرهابيين إلى العدالة".

وتابع جيون، قائلا: إن "تحقيق السلام في العراق مرهون ببيئة إقليمية مواتية، وتشجع الصين الأطراف المعنية على الاستجابة بشكل إيجابي لنداء الأمين العام للأمم المتحدة، والتمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والاحترام الكامل لسيادة العراق وسلامة أراضيه، والانضمام إلى جهد جماعي لبناء مستقبل آمن ومستقر للعراق".

وأكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن "أي عمليات عسكرية تنفذ على أرض العراق يجب أن تحصل على موافقة مسبقة من الحكومة العراقية، ويجب ألا يصبح العراق ضحية للمناورات الجيوسياسية"، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة دعم العراق في تنفيذ أجندته السياسية بالغة الأهمية لهذا العام، وهي إجراء الانتخابات العامة المقبلة، وأنه ينبغي على الأمم المتحدة أن تلعب دورا إيجابيا وبناء في إجراء الانتخابات العراقية بسلاسة".

ولفت جيون إلى أن "الصين ترحب بالاتفاق بين الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان على مشروع قانون ميزانية 2021 الذي تم التوصل إليه من خلال الحوار والتشاور، وتأمل الصين أن يتمكن الجانبان من الحفاظ على الزخم الحالي في سعيهما المستمر عن حلول دائمة للقضايا محل الاهتمام المشترك".

وأعرب جيون عن ترحيب الصين بدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإجراء حوار وطني وتتطلع إلى مشاركة جميع الأطراف بشكل إيجابي وبناء في الحوار.

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