أكثر من 2300 غرامة في الرصافة خلال 24 ساعة

2021/05/12 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (12 أيار 2021)، بأرقام الغرامات المسجلة في مرور قاطع مديرية الرصافة بالعاصمة بغداد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مرور بغداد الرصافة سجلت خلال يوم الثلاثاء 2362 غرامة، مع تسجيل غرامات لـ25 مركبة، و16 دراجة".

ودخل حظر التجوال حيز التنفيذ منذ ليل يوم أمس، ليستمر عشرة أيام، مع وجود استثناء لبعض الفئات التي حددتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وكانت مديرية المرور العامة، قد توعدت من يخالف إجراءات حظر التجوال بغرامة قدرها 100 ألف دينار.

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