الكتيبة الخضراء تفتقد إلى اثنين من لاعبيها أمام أربيل

2021/05/12 | 12:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمّاركشف مدير المكتب الإعلامي لنادي الشرطة الرياضي حسين الخرساني أنَّ فريقه سيفتقد إلى اثنين من لاعبيه في مباراة اليوم أمام أربيل بختام منافسات الجولة الـ30 من دوري الكرة الممتاز . وقال الخرساني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إنَّ" قائمة الفريق ستشهد غياب اللاعب حسن عاشور لعدم تعافيه من الإصابة وكذلك اللاعب مروان حسين الذي ظهرت عليه بعض الاعراض أثر تلقيه اللقاح الخاص بالوباء".واضاف الخرساني أن" الوحدات التدريبية شهدت عودة اللاعبين المصابين علاء مهاوي وعلي حصني بشكل رسمي وبعد تعافيهما بشكل نهائي".وتابع الخرساني أن" الفريق أكمل جميع تحضيراته لمواجهة اليوم بشكل نهائي والأجواء تقترب من المثالية وهناك روحية عالية جداً بعد الفوزين على نفط ميسان والكرخ والأمور تسير على ما يرام ".

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