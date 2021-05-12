شمخاني: القبة العنكبوتية انهارت امام صواريخ المقاومة الفلسطينية

2021/05/12 | 12:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، علي شمخاني، اليوم الاربعاء، بان القبة العنكبوتية التي كان الصهاينة يدّعون بانها حديدية قد انهارت امام صواريخ المقاومة الفلسطينية.وكتب شمخاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ان القبة العنكبوتية التي كان الصهاينة يدّعون بانها حديدية قد انهارت بفعل صواريخ المقاومة الفلسطينية.واضاف ان […]

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