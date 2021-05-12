2021/05/12 | 12:31 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 12 مايو 2021 | 12:24 مساءً

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35 شهيداً و233 جريحاً حصيلة العدوان الصهيوني على غزة

ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء إلى 35 شهيداً و 233 جريحاً.

مراسلتنا من غزة أوضحت أن إجمالي عدد الشهداء والجرحى في قطاع غزة بلغ 35 شهيدا بينهم 12 طفلا و3 سيدات، و233 إصابة بجراح مختلفة.

في ذات السياق، دمرت طائرات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم، برج الجوهرة بالكامل وسوته بالأرض.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات العدو دمرت برج الجوهرة وسط مدينة غزة بعد استهدافه بأربعة صواريخ من الطيران الحربي.

وأفادت مصادر إعلامية، أن برج الجوهرة الذي تم استهدافه وقصفه بالكامل يضم مكاتب إعلامية وقنوات عربية من ضمنها الوكالة الوطنية للإعلام، صحيفة فلسطين، قنوات العربي، الاتجاه العراقية، النجباء، السورية، الكوفية، المملكة، وكالات apa المحلية، سبق 24، ومنتدى الإعلاميين.

فيما وقعت أضرار كبيرة في المنازل المجاورة للبرج المستهدف إثر غارات الاحتلال الصهيوني.

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